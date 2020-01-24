Археологи раскроют древние секреты экономики Таманского полуострова





Строительство моста через Керченский пролив принесло не одно научное открытие. Так, были найдены древние пещеры и останки ископаемых животных. Во время работы команды археологов в данном регионе было также обнаружено так называемое Боспорское золото. Монеты, найденные специалистами, относятся к эпохе IV века до нашей эры - III века нашей эры. Интерес у экспертов вызывает то, что золото позволяет раскрыть тайны существующих на тот момент экономических отношений. Оба выявленных клада являются уникальными, заверяют специалисты, они размещались в зоне, где сейчас расположено поселение при станице Тамань.При этом время их захоронения разнится, если первый был зарыт во времена правления царя Савромата II примерно в 205 году до нашей эры, то второй датируется уже 230-235 годами нашей эры при царствовании Котиса III. По найденным экземплярам денежных средств можно лучше изучить историю данной местности. Из-за наступления варваров правители Боспора чеканили все большее количество денег, однако золота на их производство не хватало. Поэтому его содержание в монетах все более уменьшалось. Уже Савромат II был вынужден вводить в оборот монеты с содержанием драгметалла в 30%. Котис II начал свое правление с 20% золота в денежных знаках. После же обвала главной денежной единицы царства монарх ввел сначала серебряные, а после и билонные деньги.Все найденные археологами статеры и другие Боспорское монеты подвергнут тщательному анализу и изучению. Для этого ученые задействуют металлографию и рентгенофлуоресцентный анализ. С помощью этих методов специалисты создадут наибольшую из существующих базу денежных знаков древнего Боспора, а также установят тот момент, когда из их состава полностью исчезло золото. А выявив источники поставок в древнее царство драгоценных металлов, станет возможным установить экономические связи этого государства.