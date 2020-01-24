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Медики из Германии перечислили главные последствия гипотиреоза

Медики из Германии назвали главные последствия гипотиреоза. Пациенты с данным недугом могут страдать от галлюцинаций и снижения либидо.
Медики из Германии перечислили главные последствия гипотиреоза

Медики напоминают, что гормоны щитовидной железы оказывают сильное влияние на функции организма. При недостаточной активности этого органа происходит замедление обмена веществ, что приводит к снижению когнитивных способностей, упадку сил, ухудшению памяти, а также к запорам, отечности, увеличению веса и сбоям в менструальном цикле. Вне зависимости от пола гипотиреоз снижает либидо, а некоторые пациенты страдают от галлюцинаций, бреда и других психологических изменений. Повышается количество холестерина в крови, что приводит к ухудшению состояния артерий и слабости сердца.

Представители Гарвардского университета в Бостоне экспериментируют со стволовыми клетками, чтобы найти лекарство. В результате эксперимента на мышах подопытных сумели излечить от гипотиреоза, а теперь планируются клинические тесты.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:09

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