Медики из Германии перечислили главные последствия гипотиреоза





Медики напоминают, что гормоны щитовидной железы оказывают сильное влияние на функции организма. При недостаточной активности этого органа происходит замедление обмена веществ, что приводит к снижению когнитивных способностей, упадку сил, ухудшению памяти, а также к запорам, отечности, увеличению веса и сбоям в менструальном цикле. Вне зависимости от пола гипотиреоз снижает либидо, а некоторые пациенты страдают от галлюцинаций, бреда и других психологических изменений. Повышается количество холестерина в крови, что приводит к ухудшению состояния артерий и слабости сердца.Представители Гарвардского университета в Бостоне экспериментируют со стволовыми клетками, чтобы найти лекарство. В результате эксперимента на мышах подопытных сумели излечить от гипотиреоза, а теперь планируются клинические тесты.