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Учёные смогли воссоздать голос 3000-летней мумии

Команда учёных смогла воссоздать голос древнеегипетского жреца спустя 3000 лет после его смерти, используя при этом компьютерную томографию. Для этого создали пластиковую копию гортани мумии.

Мумия древнеегипетского жреца смогла «заговорить» благодаря применению 3D-принтера. Несамун находился на должности писца и жреца в храме Карнака в Фивах (территория современного Луксора) при правлении фараона Рамзеса II. Его неестественно высунутый язык вынуждает научных сотрудников сделать предположение, что он скончался приблизительно в 50 лет из-за отравления ядом либо токсином или пчелы, которая могла укусить его в этот орган в полости рта. Удивительным является то, что останки Несамуна смогли сохраниться настолько хорошо, что у специалистов получилось восстановить его горло, рот и голосовой аппарат.

Подробные фотографии, которые сделаны с помощью КТ-сканера, применили для создания электронного голосообразующего устройства писца, созданного на 3D-принтере. Искусственный участок дыхательной системы напоминает аппарат, используемый в современной медицине. Модель вышла меньшего размера, чем у нынешнего человека, но, по словам специалистов, это может быть связано с тем, что форма тела древних египтян была не очень крупной по сравнению с обычными людьми. На данный момент с помощью аппарата Несамун может произносить лишь отдельные звуки, однако, судя по упорной работе учёных, он может в скором времени «заговорить» целыми предложениями.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:58

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