Учёные смогли воссоздать голос 3000-летней мумии





Мумия древнеегипетского жреца смогла «заговорить» благодаря применению 3D-принтера. Несамун находился на должности писца и жреца в храме Карнака в Фивах (территория современного Луксора) при правлении фараона Рамзеса II. Его неестественно высунутый язык вынуждает научных сотрудников сделать предположение, что он скончался приблизительно в 50 лет из-за отравления ядом либо токсином или пчелы, которая могла укусить его в этот орган в полости рта. Удивительным является то, что останки Несамуна смогли сохраниться настолько хорошо, что у специалистов получилось восстановить его горло, рот и голосовой аппарат.Подробные фотографии, которые сделаны с помощью КТ-сканера, применили для создания электронного голосообразующего устройства писца, созданного на 3D-принтере. Искусственный участок дыхательной системы напоминает аппарат, используемый в современной медицине. Модель вышла меньшего размера, чем у нынешнего человека, но, по словам специалистов, это может быть связано с тем, что форма тела древних египтян была не очень крупной по сравнению с обычными людьми. На данный момент с помощью аппарата Несамун может произносить лишь отдельные звуки, однако, судя по упорной работе учёных, он может в скором времени «заговорить» целыми предложениями.