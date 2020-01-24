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Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не готова»

Жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина поделилась с поклонниками в Instagram своими переживаниями. Блондинка отметила, что муж мечтает о рождении троих детей, а вот она боится не справиться.
Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не готова»

На своей странице в Instagram Кристина Черкасова поделилась с подписчиками планами на будущее. Блондинка ждет первенца, но уже получает вопросы касательно следующих наследников. Жена Андрея Черкасова признается, она хотела был воспитывать двоих малышей, идеально, если это будут мальчик и девочка. Тем не менее, муж, по ее словам, считает, что в семье должно быть как минимум трое наследников, а она боится не справиться.

Воспитание Кристина Черкасова сравнила с тяжким трудом, но добавила, что, возможно, годам к 45, когда дети подрастут, она захочет снова нянчить кого-то маленького.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:57

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