Кристина Черкасова: «Муж хочет троих детей, а я пока не готова»

На своей странице в Instagram Кристина Черкасова поделилась с подписчиками планами на будущее. Блондинка ждет первенца, но уже получает вопросы касательно следующих наследников. Жена Андрея Черкасова признается, она хотела был воспитывать двоих малышей, идеально, если это будут мальчик и девочка. Тем не менее, муж, по ее словам, считает, что в семье должно быть как минимум трое наследников, а она боится не справиться.Воспитание Кристина Черкасова сравнила с тяжким трудом, но добавила, что, возможно, годам к 45, когда дети подрастут, она захочет снова нянчить кого-то маленького.