Яну Чурикову на новом фото с патчами на лице сравнили с Мэрилином Мэнсоном





Яна Чурикова посоветовала приобрести патчи для губ в честь “гендерных праздников”. На новом снимке в своем микроблоге телеведущая показала, как выглядит этот презент на лице, а также расписала его достоинства. В частности, звезда гарантирует молчание на полчаса, а также "целовабельные" губы. Артистка подчеркнула, что не рекламирует никакую продукцию, поскольку это сильно расстраивает ее директора. Однако само фото Яны Чуриковой в патчах произвело сильное впечатление на подписчиков, которые сравнили ее с Мэрилином Мэнсоном.По мнению поклонников, знаменитый музыкант предпочитает красить губы подобно расположению черных патчей на лице Чуриковой. Также многие похвалили остроумие артистки и согласились с мнением о том, что ведущая является “самой умной” в России.