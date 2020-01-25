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Яну Чурикову на новом фото с патчами на лице сравнили с Мэрилином Мэнсоном

Поклонники в Instagram сравнили Яну Чурикову с Мэрилином Мэнсоном на новом фото. Ведущая позировала для нового снимка с патчами на лице необычной расцветки.

Яна Чурикова посоветовала приобрести патчи для губ в честь “гендерных праздников”. На новом снимке в своем микроблоге телеведущая показала, как выглядит этот презент на лице, а также расписала его достоинства. В частности, звезда гарантирует молчание на полчаса, а также "целовабельные" губы. Артистка подчеркнула, что не рекламирует никакую продукцию, поскольку это сильно расстраивает ее директора. Однако само фото Яны Чуриковой в патчах произвело сильное впечатление на подписчиков, которые сравнили ее с Мэрилином Мэнсоном.

По мнению поклонников, знаменитый музыкант предпочитает красить губы подобно расположению черных патчей на лице Чуриковой. Также многие похвалили остроумие артистки и согласились с мнением о том, что ведущая является “самой умной” в России.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:03

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