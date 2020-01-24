Участники проекта "Дом-2" Андрей Шабарин и Розалия Райсон решили покинуть реалити-шоу после новости о порче





Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин резко отреагировал на заявление экстрасенса. Возлюбленный Розалии Райсон просто возмущен, что подозрения сразу пали на ее жену. По словам мага, в комнате Африкантовой и Капаклы была порча на смерть, а сделала ее короткостриженная ненатуральная блондинка. Мужчина отметил на общем собрании, что он намерен уйти вместе с женой навсегда, после чего пообещал собрать тут же вещи.Роман Капаклы попытался возразить коллеге, но тут же услышал в ответ, что Шабарин и вовсе не видит смысла обсуждать подобные абсурдные высказывания в адрес его избранницы. Он добавил, что уже пообещал Райсон, они уходят. Марина Африкантова также попросила ребят подумать и сначала слетать на Сейшелы, а уже там принять окончательное решение по поводу ухода с "Дома-2".