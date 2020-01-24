В Тюмени мужчина перенёс 4 клинических смерти за день





Событие произошло ещё в конце декабря прошлого года, но достоянием общественности оно стало только теперь благодаря дочери пациента.Она прислала письмо с благодарностями бригаде медиков, которые и спасли её отца. Скорую помощь мужчина вызвал самостоятельно рано утром 17 декабря, так как боли в груди не проходили, начавшись ещё накануне вечером. Диспетчер, фиксируя вызов, посоветовал принять разжижающее кровь лекарство, которое оказалось в домашней аптечке пациента. Через 15 минут после вызова приехала бригада.Получив электрокардиограмму, врачи установили острый инфаркт миокарда. Пациент потерял сознание, когда его выносили на носилках, а чуть позже в подъезде медиками была зафиксирована остановка сердца и дыхания. Мужчине была тут же оказана помощь и уже через три минуты он вернулся к жизни. Повторная остановка сердца произошла в машине скорой помощи, реанимация заняла 2 минуты.Уже в больнице произошло ещё две подобных остановки сердца. В стационаре были предприняты все меры для спасения больного с последующей экстренной операцией. Через 8 дней его выписали.