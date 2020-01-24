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«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в Таиланде

Юморист Тимур Батрутдинов, резидент Comedy Club, которому долгое время приписывали роман с Ольгой Бузовой, как и многие звезды шоу-бизнеса отправился на отдых в Таиланд. Позже в Сети появились сведения, якобы "завидный холостяк" отдохнул в ночном клубе в компании двух девушек.

Тимур Батрутдинов появился в одном из заведений на острове в компании двух красивых девушек, он танцевал вместе с ними, а затем по очереди целовал своих спутниц, после чего они якобы стали целоваться все вместе, пишут пользователи Сети. Поклонники юмориста оказались несколько шокированы подобным поведением своего кумира, ведь, как известно, Батрутдинов не раз признавался, что хотел бы создать семью.
«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в Таиланде

Ранее Тимур Батрутдинов стал участником проекта "План Б", в итоге в финал вышли две претендентки на его сердце, но ни одной не удалось завоевать холостяка.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:25

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