«Вот вам и идеальный холостяк России»: Тимур Батрутдинов отдохнул в клубе в компании двух девушек в Таиланде





Тимур Батрутдинов появился в одном из заведений на острове в компании двух красивых девушек, он танцевал вместе с ними, а затем по очереди целовал своих спутниц, после чего они якобы стали целоваться все вместе, пишут пользователи Сети. Поклонники юмориста оказались несколько шокированы подобным поведением своего кумира, ведь, как известно, Батрутдинов не раз признавался, что хотел бы создать семью.Ранее Тимур Батрутдинов стал участником проекта "План Б", в итоге в финал вышли две претендентки на его сердце, но ни одной не удалось завоевать холостяка.