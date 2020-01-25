Специалисты разработали технологию датирования отпечатков пальцев





Ученые выдвинули предположение, что с течением времени ненасыщенные жиры триацилглицериды, заключающиеся в отпечатках пальцев, могут вступать в реакцию с озоном. Проанализировав образцы следов пальцев людей, оставленные на разнообразных поверхностях, изучив их изменения в течение недели, эксперты назвали дату, когда оставили отпечаток. Это удалось сделать методом измерения скорости развала триацилглицеридов.Такой процесс никак не может уничтожить оригинал, он будет пригоден для распознавания. Также есть возможность датировать отпечаток после покрывания его дактилоскопическим порошком. Эксперты подчеркивают, что быстрота старения отпечатков у всех разная, она обуславливается количеством липидов в следе.