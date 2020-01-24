Звезда проекта "Дом-2" Варя Третьякова вернулась домой из роддома вместе с новорожденным сыном

Экс-участница проекта "Дом-2" Варя Третьякова рассказала, что ее выписали через четыре дня после родов, малыш появился на свет совершенно здоровым, а потому оставлять мамочку в больнице не было смысла. Старшая дочь звезды реалити Варвара была очень рада встрече с младшим братом, она то и дело норовит потрогать его за маленькую ручку. Именно этот момент Третьякова сняла на фото и поделилась снимком со своими фолловерами.Варя Третьякова не стала скрывать, сына она назвала Никитой, при этом разница между детьми составляет всего 1 год и 9 месяцев. Как отмечает молодая мамочка, это достаточно опасно для здоровья, так как после кесарева сечения рожать врачи разрешают только через несколько лет. Беременность протекала нормально, малыш появился на свет в 39 недель.Молодая мамочка очень счастлива пополнению в семье и обещает в будущем продолжать делиться с подписчиками подробностями своего материнства.