Звезда проекта "Дом-2" Варя Третьякова вернулась домой из роддома вместе с новорожденным сыном
Звезда проекта "Дом-2" Варя Третьякова поделилась с поклонниками радостной новостью. Звезда реалити-шоу стала мамой во второй раз и уже успела вернуться домой с новорожденным сыном к дочери Варе и мужу.
Экс-участница проекта "Дом-2" Варя Третьякова рассказала, что ее выписали через четыре дня после родов, малыш появился на свет совершенно здоровым, а потому оставлять мамочку в больнице не было смысла. Старшая дочь звезды реалити Варвара была очень рада встрече с младшим братом, она то и дело норовит потрогать его за маленькую ручку. Именно этот момент Третьякова сняла на фото и поделилась снимком со своими фолловерами.
Варя Третьякова не стала скрывать, сына она назвала Никитой, при этом разница между детьми составляет всего 1 год и 9 месяцев. Как отмечает молодая мамочка, это достаточно опасно для здоровья, так как после кесарева сечения рожать врачи разрешают только через несколько лет. Беременность протекала нормально, малыш появился на свет в 39 недель.
Молодая мамочка очень счастлива пополнению в семье и обещает в будущем продолжать делиться с подписчиками подробностями своего материнства.
Экс-участница проекта "Дом-2" Варя Третьякова рассказала, что ее выписали через четыре дня после родов, малыш появился на свет совершенно здоровым, а потому оставлять мамочку в больнице не было смысла. Старшая дочь звезды реалити Варвара была очень рада встрече с младшим братом, она то и дело норовит потрогать его за маленькую ручку. Именно этот момент Третьякова сняла на фото и поделилась снимком со своими фолловерами.
Варя Третьякова не стала скрывать, сына она назвала Никитой, при этом разница между детьми составляет всего 1 год и 9 месяцев. Как отмечает молодая мамочка, это достаточно опасно для здоровья, так как после кесарева сечения рожать врачи разрешают только через несколько лет. Беременность протекала нормально, малыш появился на свет в 39 недель.
Молодая мамочка очень счастлива пополнению в семье и обещает в будущем продолжать делиться с подписчиками подробностями своего материнства.