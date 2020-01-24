Создан лак для защиты зубов от кариеса





Сообщается, что эксперты воспользовались для этого природными механизмами. В итоге были созданы материалы на базе натурального пептида H5, который генерируется железами слюны и облает антимикробными свойствами. По имеющимся данным, отмеченное вещество оказывает помощь в противостоянии формирующим налёт бактериям.Ученые внедрили фосфосериновую группу в структуру соединения молекулы. В итоге были получены дополнительные ионы кальция, обеспечивающие восстановление эмали лучше натурального H5. Итогом стало уничтожение микробов до достижения ими зубов. Изобретение получило название «пептидный лак».