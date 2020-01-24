Создан лак для защиты зубов от кариеса
Исследователи из Аньхойского медуниверситета в КНР создали лак для защиты зубов от кариеса. Спецпокрытие помогает процессам восстановления эмали.
Сообщается, что эксперты воспользовались для этого природными механизмами. В итоге были созданы материалы на базе натурального пептида H5, который генерируется железами слюны и облает антимикробными свойствами. По имеющимся данным, отмеченное вещество оказывает помощь в противостоянии формирующим налёт бактериям.
Ученые внедрили фосфосериновую группу в структуру соединения молекулы. В итоге были получены дополнительные ионы кальция, обеспечивающие восстановление эмали лучше натурального H5. Итогом стало уничтожение микробов до достижения ими зубов. Изобретение получило название «пептидный лак».
Сообщается, что эксперты воспользовались для этого природными механизмами. В итоге были созданы материалы на базе натурального пептида H5, который генерируется железами слюны и облает антимикробными свойствами. По имеющимся данным, отмеченное вещество оказывает помощь в противостоянии формирующим налёт бактериям.
Ученые внедрили фосфосериновую группу в структуру соединения молекулы. В итоге были получены дополнительные ионы кальция, обеспечивающие восстановление эмали лучше натурального H5. Итогом стало уничтожение микробов до достижения ими зубов. Изобретение получило название «пептидный лак».
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:46