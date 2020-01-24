Косметолог в Ставропольском крае изуродовала клиентку и села в тюрьму





Неумелый косметолог работала в домашних условиях и не имела медицинского образования. Она уколола пациентке инъекцию экзогенного вещества. После процедуры у нее случились абсцессы верхнего века и губ, также появилось осложнение в виде гнойного воспаления. В итоге процедура причинила тяжелый урон здоровью.Специалисты, проведя расследование, выяснили, что ампулки с лекарствами сохранялись в доме женщины в холодильнике совместно с луком и колбасными изделиями.