"Обвинила в грязном домогательстве": Саша Черно снова пожаловалась на оскорбления Ольги Рапунцель





Так, Ольга Рапунцель продолжила оскорблять и унижать Сашу Черно, а последняя уже объясняла своим поклонникам в Instagram, что не намерена более терпеть хамское к себе отношение от кого бы то ни было. Накануне коллеги по Периметру снова поссорились, Рапунцель-старшая обвинила возлюбленную Оганесяна в мошенничестве, а последняя рассказала о том, как в студенческие годы избранница Дмитрия Дмитренко зарабатывала на учебу.Теперь же Саша Черно снова раскрыла подробности спора с Ольгой Рапунцель, отметив, что они вместе договорились: первая, кто оскорбит вторую, заплатит пострадавшей стороне 75 тысяч рублей. В итоге на следующий день Рапунцель, по словам Черно, не выдержала и снова начала оскорблять будущую мамочку. Деньги при этом она выплатить отказалась, а Черно обвинила в грязном домогательстве.