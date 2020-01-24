Звезда "Дом-2" Саша Черно рассказала, что в истории с избиением Дмитрия Дмитренко виноват Алексей Купин





Не так давно беременные участницы проекта "Дом-2" Саша Черно и Ольга Рапунцель сильно разругались, а супруга Оганесяна и вовсе рассказала, якобы Дмитрия Дмитренко на самом деле избивала жена, а не Андрей Шабарин. Тем не менее, в программе "Бородина против Бузовой" перепалка между коллегами продолжилась, успокоить их не смогли ни зрители, ни эксперты.В итоге Саша Черно призналась, что в ее видении ситуации главную роль сыграл Алексей Купин: как известно, он дружит с Иосифом Оганесяном, молодые люди делятся друг с другом не только взглядами на происходящее на проекте, но и событиями, о которых знают. Правда ли то, что сказала беременная звезда реалити-шоу, пока не известно, но Ольга Рапунцель продолжает утверждать, будто синяк под глазом у ее мужа появился из-за возлюбленного Розалии Райсон.