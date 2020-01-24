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Цена на iPhone XR опустилась ниже 300 долларов

Компания Apple в сотрудничестве с оператором связи Verizon неожиданно обрадовала фанатов своей продукции, устроив почти 50-процентную скидку на престижные смартфоны. Так, цена на iPhone XR сейчас опустилась ниже 300 долларов.
Цена на iPhone XR опустилась ниже 300 долларов

Такая стоимость практически вдвое меньше обычной цены на подобное устройство. При этом невиданный аукцион щедрости от "яблочной" корпорации проходит только на территории Соединенных Штатов. В магазинах Verizon модный гаджет стоит всего 299,8 доллара, за эти деньги покупатель получает аппарат с флеш-накопителем в 64 гигабайта. Такой ценник на 50% ниже предыдущей стоимости смартфона. Желающим получить модификации с большим запасом внутренней памяти, в 128 или 256 гигабайт, также можно будет сэкономить, так как на эти аппараты цена стала меньше 300 долларов.

Учитывая то, что iPhone всегда был и остаётся как престижным девайсом, так и недешевым, компания решила сделать дополнительный шаг навстречу покупателям. Смартфоны можно купить, не выплачивая всю стоимость аппаратов сразу. Возможная рассрочка рассчитывается на 2 года, при этом за первую модель с 64 гигабайтами нужно будет выплачивать в месяц всего 12,5 доллара, за модификации с большей ёмкостью накопителя - соответственно по 14,6 и 18,75 доллара.

Если же поклонник "яблочной" техники подключит при этом безлимитный пакет связи от Verizon, то на их банковскую карту сразу же поступает 200 долларов. Оператор связи не выдвигает никаких требований по расходованию этих средств, потому покупатель может использовать их на свое усмотрение. Единственное ограничение в таком случае - предоплаченная карта должна быть MasterCard. Фанатам iPhone рекомендуют поторопиться, так как акция действует только до 29 января.

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Технологии / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:44

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