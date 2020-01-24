Пиар-менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал, что певица в Таиланде скучает по съемкам и песням





Антон Богославский обратился к Давиду Манукяну с обращением, отметив: они возлагали на него надежды, что новые отношения и молодой человек до конца отпуска отвлекут Ольгу Бузову от работы. Тем не менее, певица уже несколько дней пишет ему и другим сотрудникам своей команды, так как она уже скучает по работе, мероприятиям, съемкам и песням.На данный момент, как известно, Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном отдыхает на роскошной вилле в Таиланде. Возможно, причиной ее желания вернуться домой является то, что исполнительница - кормилица в своей семье и часто помогает родственникам финансово.