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Кристина Агилера продемонстрировала фанатам смелый снимок в кожаном платье

Кристина Агилера опубликовала в соцсети смелый снимок в кожаном платье. Она впечатлила всех своей природной красотой.

Поклонники всегда обсуждают творчество и внешность Кристины Агилеры. Ее осуждали за то, что она переусердствует с пластикой и уколами красоты. Теперь же артистка дала очередной повод поговорить о ней. На своей странице в Instagram певица показала интересный кадр. Знаменитость снималась в откровенной фотосессии, где надела только черный кожаный плащ на обнаженное тело. Стилисты сделали для нее «мокрую», гладкую укладку и выбрали стильные украшения. Макияжа у Кристины Агилеры практически не заметно.

Поклонники вокалистки написали много восторженных комментариев. Они расхвалили фигуру знаменитости, многие признавались ей в любви.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 23:02

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