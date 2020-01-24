Кристина Агилера продемонстрировала фанатам смелый снимок в кожаном платье

Поклонники всегда обсуждают творчество и внешность Кристины Агилеры. Ее осуждали за то, что она переусердствует с пластикой и уколами красоты. Теперь же артистка дала очередной повод поговорить о ней. На своей странице в Instagram певица показала интересный кадр. Знаменитость снималась в откровенной фотосессии, где надела только черный кожаный плащ на обнаженное тело. Стилисты сделали для нее «мокрую», гладкую укладку и выбрали стильные украшения. Макияжа у Кристины Агилеры практически не заметно.Поклонники вокалистки написали много восторженных комментариев. Они расхвалили фигуру знаменитости, многие признавались ей в любви.