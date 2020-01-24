Молодая супруга Евгения Петросяна спровоцировала новые слухи о беременности





После слухов о браке Петросяна со своей помощницей многие обратили особенное внимание на её фигуру. Слухи знаменитости никак не комментируют, что лишь подогревает интерес к ситуации. Брухунову подозревают в беременности после размещения новых фото в Instagram.Помощница Петросяна чаще всего выбирает свободную одежду, избегая облегающих в зоне талии нарядов. Подписчики Брухуновой считают, что подобным образом она намерена скрыть округлившийся живот. Дополнительный виток слухов возник после демононстрации снимка в полный рост. Его помощница Петросяна разместила в разделе «Истории» своего фотоблога.