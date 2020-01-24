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В Китае смартфоны научили "потеть" ради защиты от перегрева

Китайские смартфоны теперь умеют “потеть”, чтобы избежать перегрева. Уникальное покрытие испаряет воду, благодаря чему температура понижается.

Новый материал создан из металла, но его структура позволяет взаимодействовать с водой. Авторы технологии отмечают, что к испарению приводит нагревание поверхности и это способствует охлаждению. Для эффективной работы достаточно обернуть гаджет покрытием толщиной 198-516 микрометров. Во время тестов образцами покрыли листами из алюминия размером 16 кв. см. и нагрели до 60 градусов. Объектам без второго слоя понадобилось всего 5 минут, чтобы разогреться, а защита продлила этот процесс до 12 минут, но верхний слой стал теплым за 19 минут.

Эксперимент повторили с двумя чипами, один из которых был покрыт защитой. После работы с высокой нагрузкой на протяжении 15 минут микросхема без покрытия была на 7 градусов теплее. Таким образом разработчики доказали, что “потеющий” материал может работать не только как чехол, но и с отдельными комплектующими.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:52

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