В Китае смартфоны научили "потеть" ради защиты от перегрева





Новый материал создан из металла, но его структура позволяет взаимодействовать с водой. Авторы технологии отмечают, что к испарению приводит нагревание поверхности и это способствует охлаждению. Для эффективной работы достаточно обернуть гаджет покрытием толщиной 198-516 микрометров. Во время тестов образцами покрыли листами из алюминия размером 16 кв. см. и нагрели до 60 градусов. Объектам без второго слоя понадобилось всего 5 минут, чтобы разогреться, а защита продлила этот процесс до 12 минут, но верхний слой стал теплым за 19 минут.Эксперимент повторили с двумя чипами, один из которых был покрыт защитой. После работы с высокой нагрузкой на протяжении 15 минут микросхема без покрытия была на 7 градусов теплее. Таким образом разработчики доказали, что “потеющий” материал может работать не только как чехол, но и с отдельными комплектующими.