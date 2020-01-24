Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына

Гроб с телом актера Данила Перова стоял на сцене театра, где он исполнял множество ролей. Во время церемонии из динамиков тихо звучали песни Булата Окуджавы, на установленном возле него экране показывали кадры, на которых актер запечатлен молодым и улыбающимся. Данила Перов внезапно умер на 52-м году жизни, у него оборвался тромб. 75-летняя Раиса Рязанова первой подошла к гробу сына, гладила его и плакала. В течение двух часов она вместе с невесткой и внуком принимала соболезнования от родственников, друзей, знакомых и поклонников актера. Близкие приносили актрисе воду и успокоительные, обмахивали веером, но ей стало плохо. Медики из кареты скорой помощи, которая дежурила у входа в театр, привели актрису в чувства. На странице звезды фильма «Москва слезам не верит» в социальной сети Instagram сегодня утром был опубликован снимок букета из фруктов, украшенных ветками елки и черными шишками. Под снимком актриса опубликовала эмодзи в виде черного сердца.Поклонники Раисы Рязановой в комментариях под опубликованным постом выражали свои соболезнования ее огромной утрате. Данилe Перова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.