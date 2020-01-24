В небе над Пакистаном заметили необычное черное облако в форме кольца

Облако было замечено в небе над Лахором. Оно было в форме кольца и имело черный оттенок. Видео со странным явлением разместили в социальной сети, где пользователи стали спорить о причинах его появления. Интересный ролик просмотрен почти 40 тысяч раз, а еще один пользователь показал аналогичный, только снятый в Дубае.Было озвучено много версий о его происхождении. Одни думали, что это следы космического корабля или портал в иное измерение. Некоторые подписчики сообщали, что подобный феномен был в Чикаго после взрыва трансформатора. В 2013 году схожие кольца видели во Флориде после запусков фейерверков. Скорее всего, где-то была авария, в результате чего появились выхлопы из труб.