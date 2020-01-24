Итальянские археологи раскопали "княжескую гробницу"
Во время обследования земельного участка перед строительством нового комплекса итальянские археологи раскопали "княжескую гробницу" и захороненные сокровища. По мнению экспертов, усыпальнице, которая, как выяснилось, принадлежала к культуре Пичени, не меньше 2600 лет.
Раскопка стала настоящим событием для археологов, так как никто не предполагал обнаружить древнюю могилу. Перед тем, как приступить к строительству в долине реки Неволя, специалисты произвели видеосъёмку территории с высоты птичьего полета. Таким образом были выявлены следы давнего захоронения.
Археологи датировали гробницу седьмым веком до нашей эры. Судя по найденным сокровищам, люди, принадлежавшие к культуре Пичени, были сильными воинами, которые с триумфом приносили богатства побежденных врагов. Наличие колесницы, а также большого количества оружия указывает на то, что, скорее всего, гробница принадлежала высокопоставленному военачальнику Пичени. Ввиду своих габаритов и роскошных погребальных принадлежностей гробницу прозвали "княжеской".
Раскопка стала настоящим событием для археологов, так как никто не предполагал обнаружить древнюю могилу. Перед тем, как приступить к строительству в долине реки Неволя, специалисты произвели видеосъёмку территории с высоты птичьего полета. Таким образом были выявлены следы давнего захоронения.
Археологи датировали гробницу седьмым веком до нашей эры. Судя по найденным сокровищам, люди, принадлежавшие к культуре Пичени, были сильными воинами, которые с триумфом приносили богатства побежденных врагов. Наличие колесницы, а также большого количества оружия указывает на то, что, скорее всего, гробница принадлежала высокопоставленному военачальнику Пичени. Ввиду своих габаритов и роскошных погребальных принадлежностей гробницу прозвали "княжеской".
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:09