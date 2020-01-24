Светлана Лобода нарушила данное себе обещание об отдыхе целый месяц

Плотный концертный график заставил Светлану Лободу прийти к выводу, что ей нужен отдых для восстановления сил. Расслабляться певица решила на протяжении всего января. Концерты, тусовки и гастроли она променяла на отдых на пляже, но всё же исполнительница призналась, что в этом году решила нарушить традицию накапливать силы на год на мексиканском курорте Тулум. Певица рассказала, что ещё в прошлом году решила потратить весь январь на отдых, однако не прошло и двух недель, как она захотела вернуться к работе, выступила на нескольких концертах и вернулась обратно к своим детям - Евангелине и Тильде.Лобода активно делиться на свой соцстранице в Instagram публикациями с отдыха. Так, стало известно, что на отдых с ней отправился её друг, грузинский и украинский модельер Анзор Тетрадзе, известный как Бичолла. На фотография исполнительница демонстрирует подтянутую стройную фигуру в откровенных нарядах, которые в основном состоят из бикини и тоненьких накидок. Поклонники артистки отметили, что отдых идёт ей на пользу, она выглядит свежей и отдохнувшей