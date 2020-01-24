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Нейтрино позволили оценить разогрев Земли от ядерных распадов

Международная группа ученых подвела итоги работы установки Borexino в рамках проекта по наблюдению за возникающими в недрах Земли нейтрино. Итоги были опубликованы в научном издании Physical Review D.

Физики зафиксировали свыше полусотни событий в течение 2007-2019 годов. Этот результат в два раза превышает статистический. Полученные данные помогли ученым выяснить мощность ядерных распадов в мантии, которая составила 38 тераватт, что равняется 80% от общей изучаемой в космос энергии. Они важны в поддержании землетрясений, движения литосферных плит, извержения вулканов и генерации магнитного поля. Стало возможным опровергнуть версию об отсутствии распада радиации в недрах Земли.

В итоге был установлен допустимый минимум концентрации урана в размере 33 тератонн, а тория – 143 тератонн. Ученые также отрицают, что в ядре Земли есть естественный ядерный реактор, чья мощность превышает 2,4 тераватт.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:01

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