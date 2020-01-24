Apple заплатит Broadcom $15 млрд за детали для iPhone 11
Компания Apple заплатит Broadcom $15 млрд по итогам сотрудничества. Речь идёт о продаже деталей для iPhone 11.
В декабре стало известно, что последняя фирма получила 20% чистой выручки в рамках соответствующей графы в 2019 году и 25% - в 2018-м. Смартфоны в настоящее время только готовятся к сборке. Отмечается, что новые узлы станут применяться в электронике Apple на протяжении следующих 3,5 лет.
В соответствии с данными аналитиков, модель iPhone 11 получит ряд чипов от Broadcom. В их число войдут модули Wi-Fi и Bluetooth, а также радиочастотный сенсор Avago. Ожидается, что Apple создаст смартфоны с поддержкой сетей 5G в следующие несколько лет. Таким образом, компании с упором на выпуск комплектующих беспроводных технологий смогут существенно расширить свой канал сбыта и реализовать элементы, обеспечивающие совместимость с новейшим поколением связи. В то же время не исключается, что соглашение затронет исключительно узлы, работающие с 4G-сетями.
В декабре стало известно, что последняя фирма получила 20% чистой выручки в рамках соответствующей графы в 2019 году и 25% - в 2018-м. Смартфоны в настоящее время только готовятся к сборке. Отмечается, что новые узлы станут применяться в электронике Apple на протяжении следующих 3,5 лет.
В соответствии с данными аналитиков, модель iPhone 11 получит ряд чипов от Broadcom. В их число войдут модули Wi-Fi и Bluetooth, а также радиочастотный сенсор Avago. Ожидается, что Apple создаст смартфоны с поддержкой сетей 5G в следующие несколько лет. Таким образом, компании с упором на выпуск комплектующих беспроводных технологий смогут существенно расширить свой канал сбыта и реализовать элементы, обеспечивающие совместимость с новейшим поколением связи. В то же время не исключается, что соглашение затронет исключительно узлы, работающие с 4G-сетями.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:52