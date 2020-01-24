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Звезда «Дом-2» Алеся Клочко серьёзно потратилась на анализы для больной дочери

Дочь звезды телевизионного проекта «Дом-2» Алеся Клочко бьет тревогу из-за того, что у ее дочери по непонятным причинам сыпь вокруг рта. Для того чтобы выяснить, что с ребенком, пришлось сдать ряд анализов крови из вены, которые оказались дорогостоящими.
Звезда «Дом-2» Алеся Клочко серьёзно потратилась на анализы для больной дочери

Уже несколько месяцев Алеся Клочко бегает по врачам и пытается выяснить, а в чем причина того, что у ее ребенка аллергия. Девочку высыпает из-за употребления какого-то продукта, но какого именно - неизвестно. Для того чтобы выяснить, на какой именно продукт у ребенка аллергия, нужно было сдать анализы.

Алеся Клочко приняла решение не рисковать здоровьем дочери и начала ее лечение в частной клинике. К слову, процедуры и анализы, которые назначают медики, ей обходятся недешево.

Алеся Клочко рассказала, что только один анализ обошелся ей в более чем пять тысяч рублей. Стоит отметить, для Алеси эта сумма значительная, ведь она сейчас живет в Тюмени. Известно, там зарплаты не очень большие, но экс-участница проекта «Дом-2» готова сделать все, чтобы ее ребенок был здоров.

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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:38

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