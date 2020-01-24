Звезда «Дом-2» Алеся Клочко серьёзно потратилась на анализы для больной дочери





Уже несколько месяцев Алеся Клочко бегает по врачам и пытается выяснить, а в чем причина того, что у ее ребенка аллергия. Девочку высыпает из-за употребления какого-то продукта, но какого именно - неизвестно. Для того чтобы выяснить, на какой именно продукт у ребенка аллергия, нужно было сдать анализы.Алеся Клочко приняла решение не рисковать здоровьем дочери и начала ее лечение в частной клинике. К слову, процедуры и анализы, которые назначают медики, ей обходятся недешево.Алеся Клочко рассказала, что только один анализ обошелся ей в более чем пять тысяч рублей. Стоит отметить, для Алеси эта сумма значительная, ведь она сейчас живет в Тюмени. Известно, там зарплаты не очень большие, но экс-участница проекта «Дом-2» готова сделать все, чтобы ее ребенок был здоров.