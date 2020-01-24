Смартфон Xiaomi Poco X2 покажут общественности в феврале





Индийский бренд Poco, ранее сотрудничавший с компанией Xiaomi анонсировал выход трех смартфонов. Среди них смартфон Xiaomi Poco X2, показ которого состоится в феврале 2020 года.Исходя из слов экспертов, на презентации будет обсуждаться только первая версия новинки. Примечательно, что модельный номер гаджета соответствует смартфону Redmi K30 4G. Xiaomi Poco X2 будет функционировать на базе 8-ядерной системі с тактовой частотой 2,2 ГГц. Данная версия имеет 8ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. А вот работать гаджет будет на базе операционной системы Android 10.Ранее в сети были опубликованих снимки нового аппарата, которые подтверждают все технические характеристики. Заядлые любители уже предрекают смартфону небывалую популярность и высокий рейтинг продаж.