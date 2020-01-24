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Смартфон Xiaomi Poco X2 покажут общественности в феврале

Индийский бренд Poco, ранее сотрудничавший с компанией Xiaomi анонсировал выход трех смартфонов. Среди них смартфон Xiaomi Poco X2, показ которого состоится в феврале 2020 года.
Смартфон Xiaomi Poco X2 покажут общественности в феврале

Исходя из слов экспертов, на презентации будет обсуждаться только первая версия новинки. Примечательно, что модельный номер гаджета соответствует смартфону Redmi K30 4G. Xiaomi Poco X2 будет функционировать на базе 8-ядерной системі с тактовой частотой 2,2 ГГц. Данная версия имеет 8ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. А вот работать гаджет будет на базе операционной системы Android 10.

Ранее в сети были опубликованих снимки нового аппарата, которые подтверждают все технические характеристики. Заядлые любители уже предрекают смартфону небывалую популярность и высокий рейтинг продаж.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:31

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