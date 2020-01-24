Научные сотрудники Калифорнийского университета нашли кислород в атмосфере древней звезды





Данные находки, сделанные с помощью обсерватории им. Кека, позволили исследовать химический состав древней звезды и получить важные сведения об образовании кислорода и других химических элементов внутри сверхновых во Вселенной. Данный элемент является самым важным для всех земных жизненных форм, так как используется для дыхания. Он также входит в состав земной коры. Однако недавно стало известно, что кислорода не было в ранней Вселенной; он сформировался в результате ядерных реакций, которые происходили глубоко в недрах более массивных звезд, масса которых достигала до 10 масс Солнца и выше.Звезда J0815+4729, располагающаяся на расстоянии больше 5000 световых лет от Земли в направлении созвездия Рысь, является одной из древнейших звезд. Она относится к гало Млечного Пути. Во время проведения работы учёные выяснили с помощью спектрального метода состав 16 элементов, среди которых находился кислород. Среди обнаруженных элементов были обнаружены углерод, азот и кислород, в процентном соотношении 10, 8 и 3 процента, а также небольшое количество кальция и железа. Такие данные свидетельствуют о том, что сверхновые в ранней Вселенной были мощными источниками кислорода. В скором времени команда научных сотрудников Калифорнийского университета в Сан-Диего предполагают поиски других звезд, похожих на звезду J0815+4729, в нашей Галактике.