Елена Темникова выпустила новый трек "Неон" о том, что нельзя сдаваться

За день до премьеры песни Елена Темникова решила приоткрыть занавес с новой композиции и опубликовала ее фрагмент. Певица под постом написала, что Неон является треком с сильными эмоциями. Автором слов и музыки стал Deema Loren, который написал композицию Грустный дэнс для Artik & Asti. Кроме того, он является автором многих песен для Полины Гагариной, Светланы Лободы и других артистов. Елена Темникова написала, что мир должен знать талантливого автора. «Это история о том, что сдаваться просто нельзя. Если присутствует четкое намерение, космос все услышит», - добавила певица в своем микроблоге. Елена Темникова также написала, что, по ее мнению, текст и история композиции способны дать абсолютное погружение, и попросила подписчиков после прослушивания композиции делиться своими мнениями.Фолловеры певицы откликнулись множеством восторженных комментариев. «Космически», «Потрясающий трек», - делились своими впечатлениями поклонники. Также они поблагодарили певицу и ее автора за их творчество.