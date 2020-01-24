Елена Темникова выпустила новый трек "Неон" о том, что нельзя сдаваться
Елена Темникова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором представила свою новую композицию под названием «Неон». По словам певицы, этот трек о том, что нельзя сдаваться.
За день до премьеры песни Елена Темникова решила приоткрыть занавес с новой композиции и опубликовала ее фрагмент. Певица под постом написала, что Неон является треком с сильными эмоциями. Автором слов и музыки стал Deema Loren, который написал композицию Грустный дэнс для Artik & Asti. Кроме того, он является автором многих песен для Полины Гагариной, Светланы Лободы и других артистов. Елена Темникова написала, что мир должен знать талантливого автора. «Это история о том, что сдаваться просто нельзя. Если присутствует четкое намерение, космос все услышит», - добавила певица в своем микроблоге. Елена Темникова также написала, что, по ее мнению, текст и история композиции способны дать абсолютное погружение, и попросила подписчиков после прослушивания композиции делиться своими мнениями.
Фолловеры певицы откликнулись множеством восторженных комментариев. «Космически», «Потрясающий трек», - делились своими впечатлениями поклонники. Также они поблагодарили певицу и ее автора за их творчество.
За день до премьеры песни Елена Темникова решила приоткрыть занавес с новой композиции и опубликовала ее фрагмент. Певица под постом написала, что Неон является треком с сильными эмоциями. Автором слов и музыки стал Deema Loren, который написал композицию Грустный дэнс для Artik & Asti. Кроме того, он является автором многих песен для Полины Гагариной, Светланы Лободы и других артистов. Елена Темникова написала, что мир должен знать талантливого автора. «Это история о том, что сдаваться просто нельзя. Если присутствует четкое намерение, космос все услышит», - добавила певица в своем микроблоге. Елена Темникова также написала, что, по ее мнению, текст и история композиции способны дать абсолютное погружение, и попросила подписчиков после прослушивания композиции делиться своими мнениями.
Фолловеры певицы откликнулись множеством восторженных комментариев. «Космически», «Потрясающий трек», - делились своими впечатлениями поклонники. Также они поблагодарили певицу и ее автора за их творчество.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:58