Анастасия Волочкова получила необычный букет и собирается его съесть
Анастасия Волочкова заявила, что ее именины не закончились, и она собирается праздновать еще неделю. Балерина получила в подарок необычный букет, который собирается съесть. Презенту обрадовалась даже прислуга.
На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией со своим очередным подарком. Балерине подарили букет из красных перцев, которому обрадовалась не только она, но и прислуга. Под постом сообщила, что после такого подарка нет необходимости совершать поездки в магазин за перцем, а можно готовить много острых супов долгое время.
Эта публикация также носит рекламный характер, ведь комментарии Анастасия Волочкова закрыла и указала страницу магазинов с необычными букетами. Под другими фотографиями подписчики стали обвинять балерину в мелочности, называли ее несчастной, инфантильной.
На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией со своим очередным подарком. Балерине подарили букет из красных перцев, которому обрадовалась не только она, но и прислуга. Под постом сообщила, что после такого подарка нет необходимости совершать поездки в магазин за перцем, а можно готовить много острых супов долгое время.
Эта публикация также носит рекламный характер, ведь комментарии Анастасия Волочкова закрыла и указала страницу магазинов с необычными букетами. Под другими фотографиями подписчики стали обвинять балерину в мелочности, называли ее несчастной, инфантильной.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:02