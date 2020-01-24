Анастасия Волочкова получила необычный букет и собирается его съесть

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией со своим очередным подарком. Балерине подарили букет из красных перцев, которому обрадовалась не только она, но и прислуга. Под постом сообщила, что после такого подарка нет необходимости совершать поездки в магазин за перцем, а можно готовить много острых супов долгое время.Эта публикация также носит рекламный характер, ведь комментарии Анастасия Волочкова закрыла и указала страницу магазинов с необычными букетами. Под другими фотографиями подписчики стали обвинять балерину в мелочности, называли ее несчастной, инфантильной.