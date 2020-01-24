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Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

Светлана Лобода решила не экономить на своем отпуске и отправиться не в Таиланд или Мальдивы, как большинство ее коллег, а в экзотическую Мексику. Она проводит отдых вместе со своей мамой, дочерями Евой и Тильдой, и их няней.
Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

Артистка очень плодотворно поработала в прошлом году, провела сольные концерты и приняла участие в проекте «Голос.Дети». А вот в небольшом и уютном городке Тулум в Мексике певица намерена побыть до конца февраля. Семейство отправилось в путешествие и выбрало один из фешенебельных отелей побережья, здание которого принадлежало легендарному Пабло Эскобару. За одну ночь, проведенную в номере с видом на море, придется выложить суму в 100 тыс. рублей. Естественно, на территории комплекса расположены доступные активные развлечения, экстремальные диковинки. Светлане Лободе больше по душе спокойный отдых на пляже, а также время, проведенное с детьми. А вот мать знаменитости предпочитает рассматривать округи городка и разъезжать по всем старинным местам. Более того, ей даже удалось удивить звездную артистку тем, что она попробовала в одном из ресторанов жареных кузнечиков.

Светлана Лобода придерживается активного образа жизни и здорового питания. Несмотря на то, что она иногда позволяет себе фаст-фуд, звезда по-прежнему удивляет поклонников потрясающими фото с утонченной фигурой.

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ШоуБиз
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:50

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