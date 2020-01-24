OnePlus показала прототип смартфона Concept One с исчезающими камерами





В материалах показаны изображения прототипа, который, по словам разработчика, будет оснащен “исчезающими” камерами. Недавно OnePlus демонстрировала версию Concept One в оранжевом цвете, но теперь покупатель сможет оценить смартфон в черной версии. На одном из кадров видно, что основная камера на тыльной стороне может полностью скрываться и становиться незаметной благодаря установленным дополнительным модулям. Электрохромное стекло, имеющееся над камерой становится прозрачным или темным в зависимости от режима работы.На данный момент неизвестно, когда Concept One появится в продаже, однако его презентация уже состоялась на выставке CES 2020 в январе.