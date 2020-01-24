Ученые предупредили о серьезной опасности наушников





Наиболее коварными считаются наушники-капли, которые не только разносят инфекцию, но и приводят к лишению слуха. Алексей Зверев, диджей, не может различать согласные при тихом звучании, так как постоянное использование наушников привело к профессиональной болезни. Для музыкантов, ведущих на радио, громкие звуки – это часть работы, но ведь и другие люди также получают много информации через наушники.Таким гаджетом массово пользуются в метро или маршрутке для приглушения шумов, но при этом, звук в наушниках - 85 до 120 децибел. Они способны испортить природные механизмы уха людей, которые могут гасить громкий шум рядом, а тихий усиливать. Электронные приспособления еще больше увеличивают некомфортный уровень звука.Со стороны удобства и гигиены большие наушники - оптимальный вариант, но звук находится от барабанной перепонки лишь на несколько сантиметров дальше. На слух они, как и капли, воздействуют отрицательно. Применение колонок также не вариант, так как они небезопасны для всей нервной системы.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 12% обитателей Земли имеют разные формы тугоухости. Многие обращаются к докторам, когда процесс уже необратим, и устранить глухоту нельзя.