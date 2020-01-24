АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
EUR 68.69 USD 61.95
Курс валют на 24.01.2020

Ученые предупредили о серьезной опасности наушников

Самые популярные гаджеты в мире – наушники. Ученые предупредили, что они несут серьезную опасность для человеческого здоровья.

Наиболее коварными считаются наушники-капли, которые не только разносят инфекцию, но и приводят к лишению слуха. Алексей Зверев, диджей, не может различать согласные при тихом звучании, так как постоянное использование наушников привело к профессиональной болезни. Для музыкантов, ведущих на радио, громкие звуки – это часть работы, но ведь и другие люди также получают много информации через наушники.

Таким гаджетом массово пользуются в метро или маршрутке для приглушения шумов, но при этом, звук в наушниках - 85 до 120 децибел. Они способны испортить природные механизмы уха людей, которые могут гасить громкий шум рядом, а тихий усиливать. Электронные приспособления еще больше увеличивают некомфортный уровень звука.

Со стороны удобства и гигиены большие наушники - оптимальный вариант, но звук находится от барабанной перепонки лишь на несколько сантиметров дальше. На слух они, как и капли, воздействуют отрицательно. Применение колонок также не вариант, так как они небезопасны для всей нервной системы.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 12% обитателей Земли имеют разные формы тугоухости. Многие обращаются к докторам, когда процесс уже необратим, и устранить глухоту нельзя.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Два банана в день способствуют снижению повышенного…
В Google раскрыли дату выхода Android 11 и смартфона Pixel…
«Какая стройная»: Ирина Дубцова показала фигуру в…
Клиника Майо назвала причины заболевания и симптомы острой…
Kia представила новый бюджетный…
Вадим Быркин делал Светлане Чуйкиной предложение на…
Здоровье Елизаветы II ухудшилось после разговора с принцем Гарри и…
Audi обновила в РФ цены на большинство своих…
Елена Перминова отказалась от бикини-баттла с…
Из-за Чонгука на совместном фото с BTS у Арианы Гранде появились…
BMW создаст приборную панель для Toyota Supra…
Антон Криворотов опроверг домыслы о том, что ему заплатили за участие в новом сезоне…
«Дорвался»: ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову расцеловали на виду у…
Специалисты рассказали, как поддерживать иммунитет в зимний период без…
Медики перечислили продукты и напитки необходимые для поддержания жизненной…
Джессика Бил для сохранения брака вместе с Джастином Тимберлейком обратится за помощью к…
Алла Пугачева прокомментировала женственный образ дочери Кристины…
Презентовали пикап Chevrolet Silverado Realtree для охотников и…
Певица Жасмин рассказала, как ее дочь Маргарита постояла за…
Эксперты рассказали, что мороженое лучше употреблять сразу после…
"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и…
Эксперты Euro NCAP составили список самых надежных…
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея…
Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким…
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического…
Арзамасова, Толкалина и Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб со снимками с поднятой…
Ученые КНР опубликовали первый снимок нового…
Екатерина Шпица высказалась о важности воды для…
Просмотреть все новости