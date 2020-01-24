BMW создаст приборную панель для Toyota Supra A90





Toyota Supra A90 и BMW 74 построены на одной платформе, могут похвастаться аналогичными двигателями, а также некоторыми отдельными устройствами. Недавно стало известно, что дочерняя компания Designworks баварской марки изготовила для японской модели новую приборную панель, которая станет еще одной общей деталью. Помимо работы с другими брендами Toyota ведет разработку флагманского авто повышенной мощности и гиперкара GR Super Sport на 1000 л.с. Недавно марка запустила высокопроизводительный GR Yaris, а также пообещала создать подобные вариации почти всех своих доступных моделей.Designworks ведет сотрудничество с авиацией, а также производит бытовую технику, а BMW является единственным клиентом в сфере авто.