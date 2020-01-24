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Ученые обнаружили 37 новых генов аутизма

Ученые из Mount Sinai Health System в Нью-Йорке исследовали происхождение аутизма. В ходе анализа образцов ДНК пациентов они обнаружили 37 новых генов, которые способны спровоцировать возникновение этого расстройства поведения.

Аутизм и другие виды расстройства поведения бывают более чем у 1-2% детей. За 30 лет количество случаев таких заболеваний выросло в 10 раз. В то же время наука еще не до конца установила причины возникновения подобных расстройств. Медики для установления диагноза предлагают ребенку проходить много психологических тестов. Детям выписывают лекарственные средства для контроля агрессии, но кардинального лечения не существует. Открытие американских ученых дает возможность создания новой действенной терапии. В процессе исследования эксперты изучили свыше 35 000 образцов ДНК пациентов, страдающих аутизмом. Ученые установили 102 генетические мутации, влияющие на развитие и работу мозга. До этого времени было обнаружено 65 таких мутаций.

В связи с обнаружением 37 новых генов, по мнению экспертов, появляется возможность анализировать, какие конкретно мутации в мозге влияют на развитие аутизма, и какие способы можно использовать, чтобы избежать их.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:54

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