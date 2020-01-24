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Антон Криворотов опроверг домыслы о том, что ему заплатили за участие в новом сезоне «Холостяка»

Антон Криворотов опроверг домыслы о том, что ему заплатили за участие в новом сезоне «Холостяка». Он рассказал о своих впечатлениях о съемках и акцентировал внимание на том, что в этот раз продюсеры делали упор на правдивость.
Антон Криворотов опроверг домыслы о том, что ему заплатили за участие в новом сезоне «Холостяка»

Антон Криворотов – известный стоматолог и развивающийся музыкант. Он много говорит о каких-то философских вещах, которые дают окружающим понять, что молодой человек начитан, умен и постоянно занимается самопознанием и самосовершенствованием. Криворотов признался, что, попав на проект, не строил иллюзий о том, что найдет там «ту самую». Этот шанс, по мнению артиста, не выше, чем в реальной жизни. Стоматолог рассказал о том, что тяжелее всего ему дались первые съемки, когда он не знал ничего об участницах, и приходилось составлять психологический портрет каждой из них, чтобы строить дальнейшие взаимоотношения, исходя из полученной информации.

На вопрос журналистов о том, повлияет ли участие в «Холостяке» на творчество, музыкант ответил, что песни про это он писать не намерен, поскольку четко разделяет музыку и работу. Основной целью жизни Криворотова является принесение пользы людям. В настоящее время он развивает различные проекты, которые базируются на достижении данного результата.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:47

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