Audi обновила в РФ цены на большинство своих моделей





Аналитики сообщают о корректировке ценников на 17 моделей Audi. Без изменений цены остались для Audi A4 в модификациях Allroad и Avant, RS4, RS5. Корректировка стоимости является разнонаправленным. Надбавка достигнет показателя 55-245 тысяч рублей. При этом 2 модели стали несколько дешевле. Отрицательный прирост стоимости на 26 тысяч рублей зафиксирован для Audi Q3.Для Audi A5 в комплектации Sportback цена стала меньше для 3-х модификаций на 30 тысяч рублей. У моделей A4 и A3 ценники снизились на 51 и 39 тысячи рублей. Стоимость модели Q5 упала на 120 тысяч рублей. Максимальное снижение стоимости зафиксировано для Audi Q7. Эта модель стала бюджетнее на 250 тысяч рублей.