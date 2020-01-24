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Audi обновила в РФ цены на большинство своих моделей

Audi обновила стоимость на собственные модели для РФ. Изменения коснулись большинства продуктов немецкого бренда.
Audi обновила в РФ цены на большинство своих моделей

Аналитики сообщают о корректировке ценников на 17 моделей Audi. Без изменений цены остались для Audi A4 в модификациях Allroad и Avant, RS4, RS5. Корректировка стоимости является разнонаправленным. Надбавка достигнет показателя 55-245 тысяч рублей. При этом 2 модели стали несколько дешевле. Отрицательный прирост стоимости на 26 тысяч рублей зафиксирован для Audi Q3.

Для Audi A5 в комплектации Sportback цена стала меньше для 3-х модификаций на 30 тысяч рублей. У моделей A4 и A3 ценники снизились на 51 и 39 тысячи рублей. Стоимость модели Q5 упала на 120 тысяч рублей. Максимальное снижение стоимости зафиксировано для Audi Q7. Эта модель стала бюджетнее на 250 тысяч рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:14

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