«Дорвался»: ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову расцеловали на виду у всех

Пользователи социальных сетей от увиденного на фотографии и видео просто пришли в недоумение. Так, одни начали утверждать, что теперь коллега ведущей проекта «Дом-2» Ольги Орловой Влад Кадони просто с ума сойдет от чувства ревности, а другие говорили о том, что это всего лишь ее парикмахер и между ними ничего нет. В любом случае эти материалы вызвали много вопросов у поклонников телеведущей.Были и те, кто отметил, что складывается ощущение, этот бородатый никому неизвестный мужчина, дорвался до звезды. Множество комментариев было посвящено попытке выяснить, кто же все-таки на снимке.Стоит отметить, что Ольга Орлова практически о деталях своей личной жизни не распространяется. Ранее она говорила о том, что хотела бы встретить любимого человека, но совсем недавно Ольга Орлова заявляла о том, что рядом с ней есть любимый, и именно с ним она ездила отдыхать в Таиланд.