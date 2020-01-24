Медики перечислили продукты и напитки необходимые для поддержания жизненной энергии





Индийский специалисты уже давно изучают взаимосвязь между продуктами в дневном рационе и общим состоянием организма. Они утверждают, что для того, чтобы обезопасится от неприятных симптомов усталости без всякой причины, а также слабости и депрессии, стоит просто употреблять правильные продукты. В первую очередь нужно обратить внимание на богатый омега-3 лосось, способствующий стабильному состоянию нервной и сердечно-сосудистой систем. А они на ряду с эндокринной призваны влиять на поддержания тонуса и жизненной энергии в организме. Более того, не стоит забывать о темном шоколаде и грецких орехах. Эти продукты могут обеспечить улучшение состояния кожи и нормализацию работы нервной системы благодаря содержанию в них большого количества антиоксидантов. А вот ежедневное употребление молока способно снизить риск проблем с обменом веществ и очистить органы пищеварения.Индийские эксперты считают, что уже некоторое время недооцененным остается имбирный чай. Он способен наполнять тело энергией и положительно влиять на состояние кожи. Благодаря своему воздействию на сердечно-сосудистую систему он укрепляет сосуды и разжижает кровь.