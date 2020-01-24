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Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким влюблённым»

Мама участника проекта «Дом-2» Захара Саленко рассказала о своих впечатлениях после знакомства с возлюбленной сына. Софья Владимировна отметила, что никогда не видела своего ребенка настолько влюбленным.

Мама звезды «Дом-2» Захара Саленко: «Никогда не видела сына таким влюблённым»

Звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко решил познакомить со своей семьей Яну Шафееву. Для этого пара даже ездила в Кемерово. Софья Владимировна призналась, что перед первой встречей с любимой девушкой сына достаточно сильно волновалась, но как оказалось, зря.

По словам Софьи Владимировны, им с Яной Шафеевой было о чем поговорить. У них достаточно похожи вкусы в одежде, духах и даже фильмах. Женщины с легкостью смогли найти общий язык.

Софья Андреевна подчеркнула, что, к сожалению, у них было всего два дня, которые пролетели, как один миг. Мама Захара Саленко рассказала, что в эти дни они ходили по магазинам и даже делали друг другу приятные сюрпризы.


Помимо этого, Софья Владимировна отметила, не вооруженным глазом видно, что Захар влюблен в Яну по-настоящему. Он практически не оставлял любимую ни на минуту, и во всем ее в эти дни поддерживал. Сказала мама Саленко и о том, что если они решат жениться, то никто препятствовать не будет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:10

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