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Эксперты Euro NCAP составили список самых надежных авто

Организация Euro NCAP в 2019 году разбила на краш-тестах 55 автомобилей, чтобы узнать, какая модель оказалась наиболее безопасной. По итогам исследования был составлен список самых надежных машин.

В категории “малый семейный автомобиль” победил Mercedes- Benz CLA, который оснащается большим набором электронных ассистентов, обеспечивающих безопасность. Это авто продемонстрировало высокий результат защиты детей. Безопасным “большим семейным авто” стал BMW 3-Series, оснащенный круиз-контролем, парковочным помощником, проекционным дисплеем и камерой заднего вида. Из электрокаров эксперты отметили Tesla Model 3, которая эффективно предотвращает лобовые столкновения. При этом в список вошла также Tesla Model X, успех работы ассистирующих систем которой составил 94%.

Главным по части безопасности среди “небольших внедорожников” стал Subaru Forester. Renault Clio продемонстрировал высокие результаты почти по всем параметрам: 72% по защите пешеходов, 89% – детей и 96% – водителя и пассажиров.

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Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

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