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"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и косичками

Максим Галкин опубликовал на своей страничке в Instagram фото, где предстал в совершенно новом образе. Некоторые даже обвинили российского юмориста в копировании имиджа Джонни Деппа.
"Похож на Джонни Деппа": Максим Галкин примерял образ с бородой и косичками

На снимке супруг Примадонны оказался в необычном амплуа. Публика не привыкла видеть Максима Галкина с бородой, поэтому в комментариях посыпались различные варианты комментариев стиля. Практически все фолловеры сошлись на мнении, что Галкин очень похож на Капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря», которого сыграл Джонни Депп. «Прям таки пират», «Воробей не иначе», «Вам идет, оставляйте», - советовали подписчики юмористу. Сам же Галкин сопроводил фото неоднозначной записью под ней: «Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел». Отметим, что некоторые из подписчиков увидели в образе нечто божественное: «Максим, вы на этом фото похожи на Иисуса Христа».

Напомним, что недавно Максим Галкин отлично провел время на дне рождения Хиблы Герзмава с подругой Примадонны Лаймой Вайкуле. Они даже «зажгли» вместе с певицей под песню «Вернисаж».

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:25

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