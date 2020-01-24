Екатерина Шпица высказалась о важности воды для артиста

Екатерина Шпица удивила своих подписчиков кадром, на котором она пытается приподнять большой бутыль воды, чтобы утолить жажду. В комментарии к публикации она объяснила свое поведение в кадре тем, что во время игры на сцене у артистов часто возникает желание пить, а вода в личной бутылке может неожиданно закончиться. В таком случае актерам приходится проявлять мастерство выдержки и самообладания и при первой же возможности удовлетворить естественную потребность организма. Шпица также отметила, что воду пить стоит еще для того, чтобы унять дрожь тела от адреналина, который попал в кровь в предыдущих сценах.Внимательные подписчики заметили, что балон воды, из которого пытается утолить жажду актриса, закрыт, но тут же реабилитировали звезду, обратив внимание на то, что это просто образ, который иллюстрирует потребность артиста. Многие отметили, что Екатерина Шпица очень талантлива и трудолюбива.