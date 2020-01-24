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Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея Бодрова-старшего

Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего, пропавшего без вести в 2002 году в Кармадонском ущелье, приняла участие в фильме Сергея Бодрова - старшего «Калашников». Он выступает сценаристом и сопродюсером фильма.
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея Бодрова-старшего

Фильм планируют выпустить в прокат в феврале этого года. Стоит отметить, супруга Сергея Бодрова Светлана воспитывала детей - Ольгу и Александра - одна. На момент пропажи актёра дочери было 4 года, а её брату - всего месяц. Светлана также призналась, что очень сильно любила своего мужа и не смогла найти ему достойную замену. В 2016 году Ольга Бодрова смогла поступить в ГИТИС. Она предпочитает не рассказывать о своим знаменитых родственниках. Однако её знакомые сообщают, что фильмы Бодрова-младшего Ольга очень хорошо помнит. В этом году она заканчивает обучение актерскому мастерству на бюджетном отделении мастерской Леонида Хейфеца, а также принимает участие в спектаклях Академии Русского театра.

Сергей Бодров-младший знаменит своим участием в фильмах «Брат» и «Брат-2». Они сразу же после выхода на экран стали известными. До сих остаётся популярной фраза актёра: «В чём сила, брат? Я вот думаю, что сила в правде». Во время схождения ледника Колка режиссёр работал над картиной «Связной». Известно, что практически вся съемочная команда была погребена подо льдом. Данная новость породила множество слухов и даже то, что тело актёра якобы нашли. Однако эти догадки не имеют никакого основания. Ледник, погубивший всю команду Бодрова во главе с режиссёром, будет таять ещё не один десяток лет.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:15

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