Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла в фильме «Калашников» своего деда Сергея Бодрова-старшего





Фильм планируют выпустить в прокат в феврале этого года. Стоит отметить, супруга Сергея Бодрова Светлана воспитывала детей - Ольгу и Александра - одна. На момент пропажи актёра дочери было 4 года, а её брату - всего месяц. Светлана также призналась, что очень сильно любила своего мужа и не смогла найти ему достойную замену. В 2016 году Ольга Бодрова смогла поступить в ГИТИС. Она предпочитает не рассказывать о своим знаменитых родственниках. Однако её знакомые сообщают, что фильмы Бодрова-младшего Ольга очень хорошо помнит. В этом году она заканчивает обучение актерскому мастерству на бюджетном отделении мастерской Леонида Хейфеца, а также принимает участие в спектаклях Академии Русского театра.Сергей Бодров-младший знаменит своим участием в фильмах «Брат» и «Брат-2». Они сразу же после выхода на экран стали известными. До сих остаётся популярной фраза актёра: «В чём сила, брат? Я вот думаю, что сила в правде». Во время схождения ледника Колка режиссёр работал над картиной «Связной». Известно, что практически вся съемочная команда была погребена подо льдом. Данная новость породила множество слухов и даже то, что тело актёра якобы нашли. Однако эти догадки не имеют никакого основания. Ледник, погубивший всю команду Бодрова во главе с режиссёром, будет таять ещё не один десяток лет.