Звезда «Дом-2» Сергей Захарьяш жутко повздорил с Алесей Семеренко
Участники телевизионного проекта «Дом-2» Сергей Захарьяш и Алеся Семеренко не смогли найти друг с другом общий язык. Молодой человек делает все, чтобы измениться ради девушки, но она в итоге только дальше отстраняется от него.
Пару Сергея Захарьяша и Алеси Семеренко не воспринимают всерьез. Парень, видимо, наконец, осознал этот факт и решил высказать все свои претензии по отношению к девушке. Их отношения усложнил еще и тот факт, что Алеся Семеренко совсем недавно накачала себе губы, а врачи якобы запретили ей целоваться.
Сергей Захарьяш не выдержал и начал говорить Алесе Семеренко откровенно, что не понимает, есть ли у нее какие-либо чувства по отношению к нему. Участник проекта «Дом-2» подчеркивает, что чувствует со стороны Алеси холод, но сам при этом постоянно работает над тем, чтобы стать идеальным. Однако Захарьяш, как выяснилось, уже не уверен, что такой идеальный он нужен Семеренко.
Во время этой беседы Алеся Семеренко даже не сдвинулась с места, а лишь сказала, что у нее нет никакого холода, и ей просто нельзя сейчас целоваться. Примечательно, что ее ответ был очень спокойным и мягким.
Пару Сергея Захарьяша и Алеси Семеренко не воспринимают всерьез. Парень, видимо, наконец, осознал этот факт и решил высказать все свои претензии по отношению к девушке. Их отношения усложнил еще и тот факт, что Алеся Семеренко совсем недавно накачала себе губы, а врачи якобы запретили ей целоваться.
Сергей Захарьяш не выдержал и начал говорить Алесе Семеренко откровенно, что не понимает, есть ли у нее какие-либо чувства по отношению к нему. Участник проекта «Дом-2» подчеркивает, что чувствует со стороны Алеси холод, но сам при этом постоянно работает над тем, чтобы стать идеальным. Однако Захарьяш, как выяснилось, уже не уверен, что такой идеальный он нужен Семеренко.
Во время этой беседы Алеся Семеренко даже не сдвинулась с места, а лишь сказала, что у нее нет никакого холода, и ей просто нельзя сейчас целоваться. Примечательно, что ее ответ был очень спокойным и мягким.