Два банана в день способствуют снижению повышенного давления





Эксперты, которые занимаются профилактикой гипертонии, подтверждают свою информацию исследованием индийских ученых. Употребление бананов способно воздействовать на показатели артериального давления благодаря действию калия, которым богаты плоды. В одном фрукте имеется приблизительно 420 мг этого минерала. Эксперты сообщили, что бананы оказывают влияние на организм человека подобно лекарственным препаратам, которые используются для лечения гипертонии. Данные британской организации подтверждают и члены кардиологической ассоциации США, которые пришли к выводу, что калий снижает уровень воздействия натрия, а также уменьшает напряжение в стенках сосудов.Среди продуктов, в которых калий содержится в больших количествах, эксперты называют авокадо, помидоры, абрикосы, зелень, картофель.