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Два банана в день способствуют снижению повышенного давления

Эксперты из организации Blood Pressure UK опубликовали информацию о влиянии ежедневного употребления бананов на показатели артериального давления человека. По словам специалистов из Великобритании, употребление двух бананов в день способно помочь в снижении давления на 10%.

Эксперты, которые занимаются профилактикой гипертонии, подтверждают свою информацию исследованием индийских ученых. Употребление бананов способно воздействовать на показатели артериального давления благодаря действию калия, которым богаты плоды. В одном фрукте имеется приблизительно 420 мг этого минерала. Эксперты сообщили, что бананы оказывают влияние на организм человека подобно лекарственным препаратам, которые используются для лечения гипертонии. Данные британской организации подтверждают и члены кардиологической ассоциации США, которые пришли к выводу, что калий снижает уровень воздействия натрия, а также уменьшает напряжение в стенках сосудов.

Среди продуктов, в которых калий содержится в больших количествах, эксперты называют авокадо, помидоры, абрикосы, зелень, картофель.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:10

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