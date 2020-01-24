Два банана в день способствуют снижению повышенного давления
Эксперты из организации Blood Pressure UK опубликовали информацию о влиянии ежедневного употребления бананов на показатели артериального давления человека. По словам специалистов из Великобритании, употребление двух бананов в день способно помочь в снижении давления на 10%.
Эксперты, которые занимаются профилактикой гипертонии, подтверждают свою информацию исследованием индийских ученых. Употребление бананов способно воздействовать на показатели артериального давления благодаря действию калия, которым богаты плоды. В одном фрукте имеется приблизительно 420 мг этого минерала. Эксперты сообщили, что бананы оказывают влияние на организм человека подобно лекарственным препаратам, которые используются для лечения гипертонии. Данные британской организации подтверждают и члены кардиологической ассоциации США, которые пришли к выводу, что калий снижает уровень воздействия натрия, а также уменьшает напряжение в стенках сосудов.
Среди продуктов, в которых калий содержится в больших количествах, эксперты называют авокадо, помидоры, абрикосы, зелень, картофель.
Эксперты, которые занимаются профилактикой гипертонии, подтверждают свою информацию исследованием индийских ученых. Употребление бананов способно воздействовать на показатели артериального давления благодаря действию калия, которым богаты плоды. В одном фрукте имеется приблизительно 420 мг этого минерала. Эксперты сообщили, что бананы оказывают влияние на организм человека подобно лекарственным препаратам, которые используются для лечения гипертонии. Данные британской организации подтверждают и члены кардиологической ассоциации США, которые пришли к выводу, что калий снижает уровень воздействия натрия, а также уменьшает напряжение в стенках сосудов.
Среди продуктов, в которых калий содержится в больших количествах, эксперты называют авокадо, помидоры, абрикосы, зелень, картофель.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:10