Джессика Бил для сохранения брака вместе с Джастином Тимберлейком обратится за помощью к психотерапевту





37-летняя супруга популярного исполнителя уже не раз пыталась выяснить отношения со своим мужем. В конце прошлого года доверие в их паре настолько разрушилось, что Джессика Бил потребовала от Джастина Тимберлейка пройти проверку на детекторе лжи. По всей ситуации видно, что инициатором в попытке сохранить семью по большей мере выступает жена и одновременно мама четырехлетнего сына Сайласа.Благодаря работе с семейным психотерапевтом Джастин Тимберлейк наконец осознал, что может потерять не только любимую женщину, но и своего сына. На протяжении последнего времени певец прикладывает все свои усилия, чтобы снова заслужить доверие супруги. В начале нового года он устроил романтический ужин в любимом месте Джессики Бил и публично извинился перед своей женой.