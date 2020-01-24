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Джессика Бил для сохранения брака вместе с Джастином Тимберлейком обратится за помощью к психотерапевту

Как известно, звездная пара Джастин Тимберлейк и Джессика Бил неоднократно были на грани разрыва. Однако после последнего инцидента, когда актера застали в расплох с коллегой Элишей Уэйнрайт, Джессика Бил решила дать еще один шанс своему мужу и вместе обратиться за помощью к психотерапевту.
Джессика Бил для сохранения брака вместе с Джастином Тимберлейком обратится за помощью к психотерапевту

37-летняя супруга популярного исполнителя уже не раз пыталась выяснить отношения со своим мужем. В конце прошлого года доверие в их паре настолько разрушилось, что Джессика Бил потребовала от Джастина Тимберлейка пройти проверку на детекторе лжи. По всей ситуации видно, что инициатором в попытке сохранить семью по большей мере выступает жена и одновременно мама четырехлетнего сына Сайласа.

Благодаря работе с семейным психотерапевтом Джастин Тимберлейк наконец осознал, что может потерять не только любимую женщину, но и своего сына. На протяжении последнего времени певец прикладывает все свои усилия, чтобы снова заслужить доверие супруги. В начале нового года он устроил романтический ужин в любимом месте Джессики Бил и публично извинился перед своей женой.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:20

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