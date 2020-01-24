Арзамасова, Толкалина и Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб со снимками с поднятой стопой
Елизавета Арзамасова, Любовь Толкалина и Анна Цуканова-Котт устроили в Сети своеобразный флешмоб. Они все сфотографировались с поднятой стопой, а поклонники по-разному восприняли эти снимки.
24-летняя актриса Лиза Арзамасова опубликовала фотографию с высоко поднятой ногой. В комментарии к посту она объяснила этот жест неприятием вала проблем и рабочей недели. Это фото очень понравилось Любови Толкалиной, и она сделала подобный снимок и разместила его у себя на странице в Instagram. Подписчики разглядели у 41-летней актрисы плоскостопие и несовершенство педикюра. Фолловеры порекомендовали звезде не делиться больше подобными фотографиями. В ответ на это знаменитость опубликовала откровенное фото и попросила отписаться всех недовольных. Флешмоб фотографий с поднятой ногой поддержала также Анна Цуканова-Котт, разместив подобный снимок у себя на странице в Instagram. Подписчики осудили чрезмерную откровенность позы актрисы, пристыдив мать двоих детей.
Некоторые подписчики звезд негативно отнеслись к флешмобу и к каждой публикации в отдельности. Они указали на недопустимость подобных кадров в открытом доступе. Другие же посмеялись над фотографиями, посчитав их забавными.
24-летняя актриса Лиза Арзамасова опубликовала фотографию с высоко поднятой ногой. В комментарии к посту она объяснила этот жест неприятием вала проблем и рабочей недели. Это фото очень понравилось Любови Толкалиной, и она сделала подобный снимок и разместила его у себя на странице в Instagram. Подписчики разглядели у 41-летней актрисы плоскостопие и несовершенство педикюра. Фолловеры порекомендовали звезде не делиться больше подобными фотографиями. В ответ на это знаменитость опубликовала откровенное фото и попросила отписаться всех недовольных. Флешмоб фотографий с поднятой ногой поддержала также Анна Цуканова-Котт, разместив подобный снимок у себя на странице в Instagram. Подписчики осудили чрезмерную откровенность позы актрисы, пристыдив мать двоих детей.
Некоторые подписчики звезд негативно отнеслись к флешмобу и к каждой публикации в отдельности. Они указали на недопустимость подобных кадров в открытом доступе. Другие же посмеялись над фотографиями, посчитав их забавными.