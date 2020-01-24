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Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую…
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Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую революцию

Археологи назвали найденную в Небре бронзовую пластину с изображением расположения звезды “наиболее важной находкой века”. Этот инструмент из древности совершил “космическую революцию” 3 тысячи лет назад.
Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую революцию

Небесный Диск представляет собой бронзовую пластину диаметром около 30 см, покрытую золотыми символами, которые представляют Солнце, Луну и звезды. Ученые считают, что скопление звезд интерпретируется как Плеяды, или Семь Сестер, находящиеся в созвездии Тельца. Эта важная находка вместе с двумя бронзовыми мечами, топорами, зубилом и фрагментами спиральных браслетов найдены в 1999 году в районе Небры в современной Германии. В 2015 году сотрудниками Кембриджского университета был обнаружен участок бронзового века, известный как “Британская Помпея”. Заболачивание в данной местности помогло сохранить постройки в хорошем состоянии, а позже ученые смогли связать этот населенный пункт с Небесным Диском из Небры. Он мог использоваться в сельском хозяйстве в Великобритании. Бронзовый век был отмечен огромной интенсификацией и развитием многих областей жизни человека. Благодаря найденному диску можно было узнать время года и правильно управлять посевами.

На поверхности диска изображено скопление звезд, что стало первой реальной картиной звездного неба в истории. Фермеры ждали особого положения Луны и Плеяд в марте, чтобы засеять поля, поскольку этот период считался наиболее благоприятным. Выяснилось, что медь была добыта из Альп, а олово и золото оказались из Корнуолла.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:47

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