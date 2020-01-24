Сделанная в Небре "самая важная находка века" разоблачила 3000-летнюю космическую революцию





Небесный Диск представляет собой бронзовую пластину диаметром около 30 см, покрытую золотыми символами, которые представляют Солнце, Луну и звезды. Ученые считают, что скопление звезд интерпретируется как Плеяды, или Семь Сестер, находящиеся в созвездии Тельца. Эта важная находка вместе с двумя бронзовыми мечами, топорами, зубилом и фрагментами спиральных браслетов найдены в 1999 году в районе Небры в современной Германии. В 2015 году сотрудниками Кембриджского университета был обнаружен участок бронзового века, известный как “Британская Помпея”. Заболачивание в данной местности помогло сохранить постройки в хорошем состоянии, а позже ученые смогли связать этот населенный пункт с Небесным Диском из Небры. Он мог использоваться в сельском хозяйстве в Великобритании. Бронзовый век был отмечен огромной интенсификацией и развитием многих областей жизни человека. Благодаря найденному диску можно было узнать время года и правильно управлять посевами.На поверхности диска изображено скопление звезд, что стало первой реальной картиной звездного неба в истории. Фермеры ждали особого положения Луны и Плеяд в марте, чтобы засеять поля, поскольку этот период считался наиболее благоприятным. Выяснилось, что медь была добыта из Альп, а олово и золото оказались из Корнуолла.