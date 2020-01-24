Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда





По данным источников в Минобороны РФ, в настоящее время новые ракеты проверяют атомные подлодки, созданные в соответствии с проектами 955 «Борей» и 855 «Ясень». В соответствии с мнением экспертов, новинка существенно расширит возможности российских атомных подлодок. По данным «Известий», ракета имеет реактивный двигатель, но лишена управления. Тестирование разработки показало наличие реальной способности обеспечить пробитие льда высокой толщины. Ракеты станут применяться для прокладки пути для запуска стратегических боеголовок, включая случаи атаки из-под воды. Дополнительной целью использования может стать подъём спаскапсул, активированных экипажем в аварийной ситуации.Адмирал Николай Евменов сообщил, что окончание унификации приведёт к формированию 2-3 ключевых проектов атомных многоцелевых подлодок и стратегической боевой техники. По прошествии 15-20 лет в качестве базы для Северного флота станут рассматриваться продукты, созданные в соответствии с проектами «Ясень» и «Борей».